Il mercato del calcio europeo riserva spesso strategie e trattative complesse. Attualmente, il Borussia Dortmund mostra interesse per Dejan Stankovic, ex calciatore e attuale tecnico, cercando di trovare un accordo che possa bypassare la recompra stabilita dall’Inter. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di negoziazioni tra club di alto livello, con dettagli e piani ancora da definire.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Borussia Dortmund è interessato a Stankovic e sta lavorando per aggirare la recompra in favore dei nerazzurri. Il talento di Aleksandar Stankovic sta esplodendo in maniera fragorosa con la maglia del Club Brugge, attirando le attenzioni dei club più prestigiosi d’Europa. Il centrocampista classe 2005, ceduto dall’Inter la scorsa estate per 9,5 milioni di euro, sta dominando in Belgio, dimostrando una maturità e una visione di gioco che hanno fatto lievitare la sua valutazione in pochissimi mesi. Calciomercato Inter, l’assalto del Borussia Dortmund a Stankovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, una big d’Europa vuole aggirare la recompra di Stankovic! Piano stabilito, i dettagli

