Calciomercato Inter il Barcellona sogna Alessandro Bastoni

L'attenzione del calciomercato si concentra su Alessandro Bastoni, con il Barcellona che avrebbe messo gli occhi sul difensore dell'Inter. Le voci provenienti dalla Spagna alimentano il sogno blaugrana, anche se si tratta di una trattativa tutt'altro che semplice. Le indiscrezioni suggeriscono un interesse forte, ma le possibilità di concretizzare un trasferimento rimangono ancora da verificare.

Un sogno, sicuramente. Proibito, molto probabilmente. Secondo voci provienti dalla Spagna – e prontamente riportate dal sito specializzato calciomercato.com – il Barcellona vorrebbe far indossare la  camiseta blaugrana al difensore dell' Inter Alessandro Bastoni. Giovane, esperto e tecnico Il profilo difensivo ricercato dai catalani avrebbe caratteristiche ben precise. Polivante, esperto e

