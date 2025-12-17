Dumfries Inter il futuro dell’olandese è in bilico? Il calciomercato è aperto sulla fascia destra

L'infortunio di Dumfries mette in discussione il suo futuro all’Inter, spingendo il club a valutare soluzioni alternative sulla fascia destra. Con il calciomercato ancora aperto, le riflessioni si intensificano, passando dal sogno di una riserva interna alle opzioni già considerate a gennaio. La situazione richiede attenzione e rapidità, per garantire una copertura efficace e mantenere l’equilibrio della squadra.

Denzel Dumfries si è operato e resterà fuori fino a metà marzo. Una tegola pesante per l' Inter, che perde uno dei suoi titolarissimi nel momento più delicato della stagione, ma anche un passaggio che apre riflessioni più ampie sul futuro dell'esterno olandese. Come sottolinea Tuttosport, l'assenza prolungata dell'ex PSV coincide con un dettaglio tutt'altro che secondario: l'ingresso di Dumfries nel portafoglio dell'agente Ali Barat, mossa che viene letta come un possibile primo segnale di separazione in estate.

MEDIASET - Dumfries si opera e cambia agente, il futuro all'Inter è sempre più in bilico - Il club, nel tardo pomeriggio, ha comunicato che l'esterno olandese si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra

Dumfries operato, tornerà a marzo. Inter pronta a investire 25 milioni: Palestra il preferito però... - Martinez in porta con il Bologna ma per l'Inter nel futuro c'è Vicario

