Infortunio Dumfries il rientro dell’olandese rischia di slittare ancora | le ultime sulle condizioni del giocatore dell’Inter

Infortunio Dumfries, le condizioni dell’olandese continuano a preoccupare in casa Inter. Il rientro del giocatore potrebbe avvenire a metà dicembre Le notizie che arrivano dall’infermeria di Appiano Gentile non sorridono all’Inter, impegnata a ritrovare equilibrio dopo la sconfitta nel derby. Lo staff medico continua a lavorare senza sosta, ma l’infortunio di Dumfries resta la preoccupazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Dumfries, il rientro dell’olandese rischia di slittare ancora: le ultime sulle condizioni del giocatore dell’Inter

