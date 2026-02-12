Calcio Under 15 femminile Girandola di gol ed emozioni Spezia-Sestri finisce in parità
Nel match di calcio Under 15 femminile, le due squadre si sono date battaglia con tanti gol e tante emozioni. La partita tra Spezia e Sestri Levante si è conclusa con un pareggio, dopo una gara ricca di rimontoni e continui sorpassi. Le aquilotte hanno lottato fino alla fine per ottenere il risultato, ma alla fine si sono dovute accontentare di un punto.
Tanti gol e un punto per uno fra Spezia e Sestri Levante, con le aquilotte più volte rimontate dalle avversarie. Il match categoria Under 15 finisce 5-5 con applausi per tutte. Dopo il primo botta e risposta tra Jata e Lena, una discesa di Mele propizia il raddoppio di Giangaré, poi Jata si ripete dalla distanza per il 3-1. Le rossoblù ospiti recuperano con un paio di guizzi di Lena e Delnevo, ma la solita Jata completa la sua tripletta per poi smarcare Mele per il gol del 5-3 che potrebbe chiudere i conti. Alessia Ghiorzo impegna Cecchi dal limite, Dighero centra per Delnevo che accorcia da pochi passi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Spezia Sestri
Calcio a 5, girandola di emozioni al Marabini: tanti gol e pari tra Forlì e Futsal Ponte Rodoni
Al Pala Marabini, il match tra Forlì e Futsal Ponte Rodoni si conclude con un pareggio 2-2.
Calcio femminile Under 15, ottima prova delle aquilotte nel campionato provinciale. Spezia pronto a giocare i playoff
Le ragazze Under 15 dello Spezia Calcio, guidate da Alessandro Rossi, hanno concluso positivamente il campionato provinciale, confrontandosi con avversari maschi della stessa categoria.
