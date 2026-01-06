Calcio femminile Under 15 ottima prova delle aquilotte nel campionato provinciale Spezia pronto a giocare i playoff

Le ragazze Under 15 dello Spezia Calcio, guidate da Alessandro Rossi, hanno concluso positivamente il campionato provinciale, confrontandosi con avversari maschi della stessa categoria. La squadra ha dimostrato impegno e crescita durante l’intera stagione, chiudendo con risultati soddisfacenti. Ora, l’attenzione si sposta verso i playoff, che rappresentano un’importante occasione per proseguire il percorso di sviluppo e competizione.

Si è chiuso con un buon risultati il campionato provinciale per la Under 15 dello Spezia Calcio allenate da Alessandro Rossi, impegnate contro i maschi categoria 2013. Alla fine della kermesse le aquilotte saranno ora impegnate nei play off per accedere alle fasi finali contro Baiardo, Entella e Venaria Reale. C'è molta curiosità e anche la giusta ambizione nello staff della squadra. In campionato lo Spezia ha ottenuto 3 vittorie contro La Foce, Canaletto e Follo, un pareggio contro il Don Bosco mentre sono arrivate sconfitte contro Colli, Migliarinese Levanto, Levante e Magra Azzurri. Queste le aquilotte schierate: Valtriani Evelyn, Valle Isabella, Macri Maria Chiara,Jata Juli, Baratta Ludovica, Loner MariaSole, Pardini Emma, Cuomo Anna, Rabuazzo Alice Mammone Martina, Cecchi Emma, Cecchi Azzurra, De Carolis Angelica,Salvatori Penelope, Lotta Anna, Mele Alice, Muolo Letizia, Mencarelli Giulia, Paglini Angela, Evangelisti Jessica, Giangarè Amalia.

