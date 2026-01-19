Calcio a 5 girandola di emozioni al Marabini | tanti gol e pari tra Forlì e Futsal Ponte Rodoni

Al Pala Marabini, il match tra Forlì e Futsal Ponte Rodoni si conclude con un pareggio 2-2. La partita ha offerto un ritmo sostenuto e numerose occasioni da entrambe le squadre, caratterizzandosi per continui cambi di fronte e un'intensa dinamica di gioco. Un incontro che ha messo in mostra le qualità e la determinazione delle due formazioni in un contesto di alta intensità.

Partita intensa ed emozionante al Pala Marabini, dove il Forlì Calcio a Cinque impatta 2-2 contro il Futsal Ponte Rodoni al termine di una gara ricca di occasioni, ritmo e continui ribaltamenti di fronte. I biancorossi riescono a ribaltare il risultato a cavallo dell'intervallo, ma devono poi.

Il Forlì affronta in casa il Futsal Ponte Rodoni nella 13ª giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5. La partita rappresenta un'importante occasione per consolidare la posizione in classifica e ottenere punti fondamentali nel girone di ritorno. I biancorossi sono determinati a mantenere il passo e migliorare il proprio rendimento davanti al pubblico di casa.

