Follonica un brutto ko Vince il Giovinazzo

Il Follonica perde in casa contro il Giovinazzo con un risultato di 5-3. La squadra di casa non è mai riuscita a tenere il passo e ha mostrato difficoltà fin dal primo tempo. Alla fine, gli ospiti sono usciti meritatamente vincitori, lasciando i padroni di casa con tante cose da sistemare.

HOCKEY A1 Brutta sconfitta per il Follonica che si inchina al Giovinazzo (5-3 il finale) in una partita nella quale non ha mai dato l’impressione di potersela giocare. I biancoverdi hanno messo in pista più voglia e sicuramente quella tecnica che i ragazzi di Silva (anche senza Francesco Banini che è rimasto a casa) non hanno mai nemmeno avvicinato. Un ko che fa male, dunque e che fa precipitare i maremmani in una posizione di classifica veramente anonima (ottavo posto) che alla vigilia stagione non era pronosticabile. Il Giovinazzo parte subito forte e Mura segna da vicino grazie ad una deviazione su staffilata di Amato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follonica, un brutto ko. Vince il Giovinazzo Approfondimenti su Follonica Giovinazzo Follonica, quanti rischi contro il Giovinazzo Questa sera il Follonica affronta il Giovinazzo in una partita che si preannuncia complicata. Seconda divisione. Follonica ko a Pisa. Fatale il terzo tempo Il Follonica Basket apre il girone di ritorno con una sconfitta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Follonica Giovinazzo Argomenti discussi: Follonica, un brutto ko. Vince il Giovinazzo; Follonica, quanti rischi contro il Giovinazzo. Follonica, un brutto ko. Vince il GiovinazzoHOCKEY A1 Brutta sconfitta per il Follonica che si inchina al Giovinazzo (5-3 il finale) in una partita nella quale non ha mai dato l’impressione di potersela giocare. I biancoverdi hanno messo in pis ... lanazione.it PAURA A GAVORRANO: AUTO SI RIBALTA NEL GIARDINO DI UNA CASA Brutto incidente questa mattina in località Filare. I dettagli nell'articolo completo: #Gavorrano #CronacaMaremma #IncidenteStradale #VigiliDelFuoco #Follonica #SicurezzaStrad - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.