Calcio serie C Pianese - Perugia | la diretta della partita

Questa mattina la Pianese affronta il Perugia in una partita di campionato di Serie C. Le due squadre scendono in campo con formazioni ufficiali ben definite: la Pianese gioca con il modulo 3-5-2, con Filippis tra i pali e una linea difensiva composta da Ercolani, Gorelli e Amey. A centrocampo ci sono Sussi, Marco Bertini, Simeoni, Colombo e Coccia, mentre in attacco giocano Martey e Bellini. La partita si preannuncia interessante, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica.

Biancorossi in campo questa sera a Piancastagnaio per il turno infrasettimanale per la continuità. Calcio d'inizio alle ore 20:30 Nemmeno il tempo di godersi l'ultima vittoria che è già tempo di tornare in campo. Del resto il calcio moderno impone questi tempi e alternative non ce ne sono. Il Perugia, nel match valido per la ventiseiesima giornata, sarà di scena questa sera a Piancastagnaio contro la Pianese, già vittoriosa al Curi all'andata. Trattasi di una partita delicata per entrambe, soprattutto per i biancorossi (seguiti da 432 tifosi, un numero buono se non ottimo considerata la giornata lavorativa), a caccia della continuità per concorrere per l'obiettivo stagionale, la salvezza diretta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il match tra Campobasso e Perugia in calcio serie C rappresenta un'occasione importante per i biancorossi di risalire la china dopo due sconfitte consecutive.

Aggiornamenti in tempo reale sulla partita di calcio di Serie C tra Perugia e Bra.

PERUGIA-PIANESE 0-1: IL POST-PARTITA DI DIRETTA GRIFO

