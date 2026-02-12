Calcio serie C Pianese - Perugia 0-0 | la diretta della partita

La partita tra Pianese e Perugia termina 0-0 in un match senza grandi emozioni. Al minuto 10, Simeoni prova la conclusione dal limite, ma la palla sfiora il palo e non entra. Poco dopo, Verre cade in area, ma l’arbitro Tedesco decide di non assegnare il penalty. La partita si mantiene equilibrata, con poche occasioni da gol e un punteggio fermo sullo 0-0.

Biancorossi in campo questa sera a Piancastagnaio per il turno infrasettimanale per la continuità. Calcio d'inizio alle ore 20:30 4' Ladinetti perde palla sulla trequarti ed innesca la ripartenza di Martey, conclusa con un tiro dal limite centrale. Match che si preannuncia difficilissimo anche a causa delle condizioni del campo PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi, Marco Bertini, Simeoni, Colombo, Coccia; Martey, Bellini. A disp. Reali, Porciatti, Balde, Ongaro, Tirelli, Spinosa, Fabrizi, Proietto, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro, Xhani. All. Birindelli. PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Megelaitis, Angella, Riccardi, Dell'Orco; Tumbarello, Ladinetti; Canotto, Verre, Bolsius; Montevago.

