Calcio serie C il Perugia non si ripete e viene sconfitto per 2-1 dalla Pianese nell' infrasettimanale

Questa sera al Comunale il Perugia è uscito sconfitto 2-1 contro la Pianese. I biancorossi non sono riusciti a ripetere la buona prestazione di San Benedetto e si sono dovuti arrendere in una partita che si è fatta subito difficile. La squadra di casa ha combattuto, ma alla fine non è bastato per portare a casa punti.

Finisce così al Comunale. Il Perugia non riesce a ripetere il colpaccio di San Benedetto e rimedia l'ennesima amara sconfitta di questo tribolatissimo campionato. Troppo tardiva la reazione dei biancorossi, che dopo aver incassato il raddoppio da parte di Bertini (deviazione "assassina" di Dell'Orco) sono riusciti soltanto a rientrare in corsa con Nepi e a nulla è servito il generoso forcing finale. Farà discutere anche il campo, non apparso all'altezza di un avvenimento del genere, ma non può rappresentare un attenuante credibile. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

