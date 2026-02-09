Calcio serie C il Perugia pensa subito alla Pianese | Calapai non ci sarà

Il Perugia si prepara subito alla sfida contro la Pianese, senza Calapai che resterà fuori. La squadra ha iniziato bene il ciclo di partite di inizio febbraio, dopo aver superato la Sambenedettese e allontanato i fantasmi di una possibile sconfitta. La vittoria ha portato punti importanti, anche se i biancorossi avrebbero potuto chiudare prima il match con un’altra rete, per mettere più pressione in vista dello scontro diretto. Ora l’obiettivo è mantenere il ritmo e migliorare la classifica.

Il fondamentale trittico di inizio febbraio è iniziato nel migliore dei modi. La Sambenedettese è stata esorcizzata: c'è però un rammarico di non aver realizzato un'altra rete che avrebbe dato il vantaggio anche in ottica scontro diretto, ma quel che contava, ovvero accorciare la classifica, è.

