Calcio Napoli l’allarme sulla questione stadio | Serve nuovo impianto perdiamo 70 milioni l’anno

Il Calcio Napoli lancia l’allarme sullo stadio. Il direttore generale dell’area business spiega che serve un nuovo impianto, perché l’attuale non basta più. Il club rischia di perdere 70 milioni di euro all’anno se non cambia qualcosa. Senza una struttura di proprietà, il Napoli fa miracoli, ma non può continuare così a lungo.

Il direttore generale dell’area business: “Non vogliamo mettere pezze all’impianto attuale. Senza struttura di proprietà il Calcio Napoli fa miracoli, ma non eterni”. “Vogliamo fare un nuovo stadio e non mettere le pezze a quello attuale”. “La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia”, ha dichiarato Bianchini. “Per quanto mi riguarda, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa 70 milioni all’anno senza un nuovo stadio”. Il dirigente ha evidenziato come l’attuale impianto rappresenti un limite strutturale per la crescita del club sotto il profilo economico e commerciale. “Col nuovo stadio – ha aggiunto Bianchini – non è vero che alzeremmo i prezzi in modo folle, il vero problema è che ora noi abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% il fatturato. 🔗 Leggi su 2anews.it

Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del Napoli, ha aperto la discussione sul futuro dello stadio.

Il direttore generale del Napoli, Tommaso Bianchini, ha parlato durante una conferenza stampa della situazione economica della società.

