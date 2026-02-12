La Juventus pareggia 2-2 contro il Wolfsburg nell’andata dei playoff di Champions League femminile. La partita si è giocata all’AOK Arena e ha visto entrambe le squadre segnare due volte. Ora tutto si deciderà nella gara di ritorno, che si giocherà tra una settimana.

Finisce 2-2 all’AOK Arena tra Wolfsburg e Juventus nell’andata dei playoff di Champions League femminile. Un risultato beffardo per la Vecchia Signora, che aveva accarezzato l’idea di imporsi in terra tedesca, ponendo solide basi per la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club. Le campionesse d’Italia, infatti, si erano portate avanti di due reti grazie alla portoghese Ana Capeta al 6’ e alla danese Amalie Vangsgaard al 62’. Le padrone di casa hanno poi ristabilito la parità con le tedesche Janina Minge, a segno su rigore all’83’, e Sarai Linder, in gol al 95’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, pari beffardo per la Juventus contro il Wolfsburg nell’andata dei playoff di Champions League

