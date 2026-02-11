Calcio femminile Juventus chiamata alla difficile trasferta contro il Wolfsburg nell’andata degli spareggi

La Juventus Women affronta oggi una trasferta difficile contro il Wolfsburg negli spareggi di UEFA Women’s Champions League. È un momento importante per la squadra di Rita Guarino, che cerca di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. La partita rappresenta un’occasione unica per la Juventus di mettere in mostra il proprio valore in una competizione europea.

La Juventus Women torna protagonista in Europa per un appuntamento che può segnare la stagione. Le bianconere sfidano il Wolfsburg nell’andata degli spareggi di UEFA Women’s Champions League, primo storico turno a eliminazione diretta che mette in palio l’accesso ai quarti di finale. Un crocevia fondamentale per continuare a sognare tra le grandi del continente. Di fronte ci sarà una delle realtà più solide e abituate ai palcoscenici internazionali. Il Wolfsburg rappresenta infatti una garanzia in ambito europeo: le tedesche hanno raggiunto almeno i quarti di finale in 12 delle ultime 13 stagioni di Champions League, un dato che racconta esperienza, continuità e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Juventus Wolfsburg

La Juventus femminile conclude il suo percorso nella fase a gironi della Champions League, sconfitta dal Manchester United e condannata agli spareggi.

Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

