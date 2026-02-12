Calascibetta frana blocca la San Matteo | allerta stabilità costone e sopralluogo tecnico domani

Una frana ha bloccato oggi la strada San Matteo a Calascibetta, in provincia di Enna. Un masso si è staccato dal costone, causando l’interruzione del traffico. I tecnici effettueranno un sopralluogo domani per verificare la stabilità della zona e decidere eventuali interventi. Nel frattempo, la situazione resta sotto sorveglianza.

Frana a Calascibetta: Strada Interrotta e Allerta per la Stabilità del Costone. Una frana si è verificata oggi a Calascibetta, in provincia di Enna, bloccando la strada San Matteo a causa del crollo di un masso. L’evento, probabilmente innescato dalle forti piogge dei giorni precedenti, ha destato preoccupazione per la stabilità del costone roccioso sovrastante. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la strada è attualmente impraticabile e la circolazione è stata interrotta. L’Emergenza nella Mattinata. La giornata a Calascibetta è iniziata con una situazione di emergenza lungo la strada San Matteo, un’importante arteria per i residenti e un punto di accesso alla Statale 290, precisamente all’uscita sud del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La frana di un costone roccioso a Collesano non ha causato rischi per la popolazione, secondo quanto affermato dal sindaco.

