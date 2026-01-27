Frana un costone a Collesano il sindaco | Nessun rischio per la popolazione

La frana di un costone roccioso a Collesano non ha causato rischi per la popolazione, secondo quanto affermato dal sindaco. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio in contrada Pigno, vicino all'acquedotto comunale, e l'amministrazione locale ha rassicurato i cittadini sulle misure di sicurezza adottate.

Frana un costone roccioso a Collesano. L'amministrazione comunale del centro abitato in provincia di Palermo informa i cittadini che oggi, nel primo pomeriggio, si è verificato il distacco di una porzione di costone roccioso in contrada Pigno, vicino l'area che sovrasta l'acquedotto comunale.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

