Frana un costone a Collesano il sindaco | Nessun rischio per la popolazione
La frana di un costone roccioso a Collesano non ha causato rischi per la popolazione, secondo quanto affermato dal sindaco. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio in contrada Pigno, vicino all'acquedotto comunale, e l'amministrazione locale ha rassicurato i cittadini sulle misure di sicurezza adottate.
Frana un costone roccioso a Collesano. L'amministrazione comunale del centro abitato in provincia di Palermo informa i cittadini che oggi, nel primo pomeriggio, si è verificato il distacco di una porzione di costone roccioso in contrada Pigno, vicino l'area che sovrasta l'acquedotto comunale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. I geologi: “Dopo il crollo del ‘97 nessun intervento”
La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.
Cede il costone e sulla strada “piovono” rocce e terra: frana lungo la Valserra
Frana Niscemi, nuovo distaccamento nella notte. Il Cdm vara lo stato d’emergenza per le zone colpite dal maltempo. Meloni: Stato vicino ai cittadiniNon si ferma la frana che domenica ha interessato il quartiere Sante Croci di Niscemi in ... msn.com
Quando un altopiano crolla. Le immagini della frana a NiscemiNel paese in provincia di Caltanissetta si è creato un costone di roccia dove sino alla scorsa settimana saliva una strada. Mille persone sono state evacuate ... ilfoglio.it
"Il fronte della frana si è allargato. Ha messo a dura prova il costone. Alcune case sono crollate, altre sono in pericolo” - facebook.com facebook
Aggiornamento Il sindaco: «Il fronte della frana si è allargato. Ha messo a dura prova il costone. Alcune case sono crollate, altre sono in pericolo». x.com
