Maltempo a Bologna Natale da allerta rossa | altra ordinanza a San Lazzaro frana a Fontanelice
Bologna, 25 dicembre 2025 – Continua a piovere incessantemente sul territorio bolognese, tra la città e la provincia, segnando una giornata di Natale dall' allerta rossa in pianura, emessa ieri da Arpae per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. A Fontanelice, a causa di una frana, è stata interrotta la strada provinciale 33, via della Renana. Allerta rossa in Emilia Romagna, ancora sopra la soglia il fiume Idice. Le zone più colpite dal maltempo Disagi a Fontanelice . I detriti hanno invaso completamente la strada indicativamente al chilometro uno, subito sopra l’abitato di Fontanelice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
