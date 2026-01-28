Maltempo Roma albero crolla su un' auto all' Eur Temporali e allerta vento fino a domani scuole chiuse a Frosinone

Una macchina è stata schiacciata da un albero caduto sotto il forte vento all’Eur, a Roma. Il temporale ha causato disagi e ha portato all’allerta vento che durerà fino a domani. Le scuole a Frosinone sono state chiuse per precauzione. La pioggia e il vento continuano a colpire la regione, creando problemi in tutta la città.

Disagi a Roma per il maltempo che sta colpendo la città. Un'area di bassa pressione sta attualmente interessando il Lazio, portando condizioni di instabilità meteo con piogge e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Una perturbazione si muove sul Lazio, portando pioggia e vento forte a Roma.

La regione Lazio, in particolare Roma, è interessata da un’allerta meteo arancione con temporali e vento forte previsto tra oggi e domani.

