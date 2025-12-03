Emilia-Romagna e Calabria | un patto sanitario che racconta delle fragilità dell’Italia

Lo scorso mese, le Giunte Regionali della Calabria e dell’Emilia-Romagna hanno approvato un accordo per gestire la mobilità sanitaria interregionale. L’intesa, in vigore dal 1° novembre 2025 fino al 31 dicembre 2027, è pensata per risolvere il problema della spesa per la mobilità passiva, ovvero le somme che la regione Calabria è costretta a rimborsare ogni volta che un suo cittadino si cura in un ospedale dell’Emilia-Romagna. Il peso economico di questa spesa è enorme: nel 2022, il saldo passivo totale della Regione Calabria per la mobilità sanitaria è stato di circa – € 304,8 milioni, secondo il Report della Fondazione GIMBE. 🔗 Leggi su It.insideover.com

