Caio Giulio Cesare Mussolini | Emancipazione della donna iniziata col fascismo impossibile oggi dibattito serio sul ventennio
Nel suo libro, Caio Giulio Cesare Mussolini propone un’interpretazione inedita del ventennio fascista, collegando la violenza politica alle tensioni sociali e ai conflitti di quegli anni. Affronta temi complessi come l’emancipazione femminile, nata con il fascismo, e analizza le radici della violenza, spesso vista come reazione ai fermenti rivoluzionari precedenti. Un’analisi che invita a riconsiderare una storia troppo spesso semplificata o ignorata.
Il pronipote di Benito Mussolini: "La violenza fascista si sviluppa anche come reazione alla violenza politica precedente, in particolare a quella riconducibile al cosiddetto biennio rosso, alla “grande paura” e a una stagione segnata da terrorismo" Nel suo libro lei parla di “altra storia” d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
