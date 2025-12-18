Nel suo libro, Caio Giulio Cesare Mussolini propone un’interpretazione inedita del ventennio fascista, collegando la violenza politica alle tensioni sociali e ai conflitti di quegli anni. Affronta temi complessi come l’emancipazione femminile, nata con il fascismo, e analizza le radici della violenza, spesso vista come reazione ai fermenti rivoluzionari precedenti. Un’analisi che invita a riconsiderare una storia troppo spesso semplificata o ignorata.

© Ilgiornaleditalia.it - Caio Giulio Cesare Mussolini: "Emancipazione della donna iniziata col fascismo, impossibile oggi dibattito serio sul ventennio"

Il pronipote di Benito Mussolini: "La violenza fascista si sviluppa anche come reazione alla violenza politica precedente, in particolare a quella riconducibile al cosiddetto biennio rosso, alla “grande paura” e a una stagione segnata da terrorismo" Nel suo libro lei parla di “altra storia” d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

