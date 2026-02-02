Allarme orco rientrato ma il sindaco predica massima attenzione

Dopo settimane di tensione, a Selvazzano si respira un po’ di sollievo. L’allarme “orco” che aveva messo in allerta molte famiglie sembra essere rientrato. Il sindaco invita comunque la popolazione a mantenere alta l’attenzione, soprattutto nelle zone frequentate dai bambini. Nessuna conferma di incontri o avvistamenti recenti, ma la paura resta nelle case e tra i genitori.

Sembra essere rientrata a Selvazzano l'emergenza "orco" che nelle ultime settimane ha creato una certa apprensione tra i residente e soprattutto tra le famiglie che hanno giovani che frequentano le scuole del territorio. Sono proseguite senza sosta le indagini svolte dalla locale stazione dei carabinieri, a seguito delle segnalazioni pervenute dai nonni vigili e dai genitori circa la presenza di una persona proveniente da altro comune che si intratteneva davanti alle scuole chiedendo informazioni sugli orari di uscita degli alunni. È stato assicurato un costante controllo del territorio e il presidio davanti alle scuole da parte dell’arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Padova Ovest, unitamente a un collegamento quotidiano con l’amministrazione comunale, che a sua volta si è relazionata con l’associazione che organizza il servizio volontario di vigilanza dei nonni vigili davanti alle scuole.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

