L'UEFA conferma Israele nelle competizioni europee | partite sospese sul suo territorio per motivi di sicurezza
La UEFA ha annunciato la sospensione delle partite in Israele per motivi di sicurezza, mantenendo comunque la partecipazione della nazionale e dei club alle competizioni europee. Questa decisione riguarda le gare che si sarebbero disputate sul territorio israeliano, mentre le squadre continueranno a competere nelle competizioni europee senza interruzioni. La scelta riflette le misure adottate per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e rispettare gli impegni sportivi internazionali.
La UEFA blocca le partite in Israele per motivi di sicurezza, ma nazionale e club continueranno a partecipare a tutte le competizioni europee. La situazione resta sotto stretta osservazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
