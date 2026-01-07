L'UEFA conferma Israele nelle competizioni europee | partite sospese sul suo territorio per motivi di sicurezza

La UEFA ha annunciato la sospensione delle partite in Israele per motivi di sicurezza, mantenendo comunque la partecipazione della nazionale e dei club alle competizioni europee. Questa decisione riguarda le gare che si sarebbero disputate sul territorio israeliano, mentre le squadre continueranno a competere nelle competizioni europee senza interruzioni. La scelta riflette le misure adottate per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e rispettare gli impegni sportivi internazionali.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.