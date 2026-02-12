A Parma torna a fine marzo Eos European outdoor show, la fiera più grande in Italia dedicata a caccia, tiro sportivo e outdoor. L’evento si svolge dal 28 al 30 marzo e richiama appassionati da tutta la penisola. La città si prepara ad accogliere stand, dimostrazioni e incontri, puntando a rilanciare il settore dopo gli anni complicati.

Dal 28 al 30 marzo Parma sarà il punto di riferimento per chi vive di caccia, tiro sportivo e outdoor. Eos European outdoor show 2026 si prepara a un’edizione che promette di alzare ancora l’asticella, puntando su novità, spazi più funzionali e un’offerta pensata sia per gli appassionati sia per gli operatori del settore. Il cambio di collocazione nel calendario, a fine marzo, viene presentato come un vantaggio soprattutto per il mondo del turismo venatorio. A fare da cornice sarà Fiere di Parma, che si presenta con un quartiere fieristico rinnovato: tre grandi padiglioni su un unico livello (3, 5 e 6), due ingressi, viabilità migliorata, ristorazione, servizi e ampi parcheggi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caccia, tiro e outdoor. A marzo torna Eos Show e lo fa a Parma

