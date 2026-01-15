Sinner gli ultimi show e poi si fa sul serio Parte la caccia Slam | Sarò imprevedibile

Jannik Sinner conclude gli ultimi incontri prima di affrontare la fase decisiva della stagione, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per i tornei Slam. Dopo una sconfitta alla Rod Laver Arena contro un avversario di grande esperienza, il giovane talento italiano si prepara a mostrare il proprio talento e la propria imprevedibilità. La caccia al titolo più prestigioso del circuito è ormai alle porte, e Sinner si avvia a una sfida importante.

Nel mondo alla rovescia succede che Sinner esce sconfitto dalla Rod Laver Arena contro un maestro di tennis e i big si riscoprono umani. In Australia, la terra delle opportunità – dove tale Jordan Smith, ex 1.141 Atp oggi dilettante, diventa milionario vincendo appena sei punti – è arrivato il momento di fare sul serio. Di "diventare un tennista migliore", parola di Jannik. Ma ci arriviamo dopo. Perché il secondo circo dell'assurdo del 2026 – dopo l'esibizione di Seul –, il ' Million Dollar 1 point Slam ', si tramuta in una favola, dando una chance a Jordan, ex promessa del tennis australiano che ha solo sfiorato il sogno di entrare nell'Olimpo.

Sinner, the final shows, and then the real action begins. The Grand Slam hunt begins: "I'll be unpredictable."

Sinner-Alcaraz a Seul in amichevole, il risultato 5-7; 6-7: tanti momenti di show nel match vinto da Carlos. Un ragazzino al posto di Jannik per un punto - E' stato speciale vedere nuovi fan in Corea per me e Carlos, la prima volta per me. corriere.it

LA PRIMA SFIDA È DI ALCARAZ Un mix di spettacolo, relax e risate, con anche colpi mozzafiato per la più classica delle sfide degli ultimi anni tra Sinner e Alcaraz. Alla fine la spunta Carlos in due set I due campioni sono pronti per l'Australian Open # facebook

