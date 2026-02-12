Ca’ del liscio al bivio | il 19 maggio l’asta per il tempio del ballo

Il 19 maggio si terrà l’asta per vendere la Ca’ del Liscio, il famoso tempio del ballo di Ravenna. La data sembra ormai certa, anche se l’ufficialità arriverà solo con la pubblicazione sul portale Astalegale. Per ora, si sa solo che sarà un martedì, ma ancora non si conosce l’orario preciso. La decisione sulla vendita arriva dopo un periodo di incertezza sulla proprietà del locale, che ha fatto discutere molti appassionati di ballo e musica tradizionale.

Ravenna, 12 febbraio 2026 – Fine maggio. La data, probabilmente, il 19: un martedì. L'ufficialità circa il giorno in cui avverrà l'asta per la vendita della Ca' del Ballo - nota a tanti col nome storico di 'Ca' del Liscio' arriverà con la pubblicazione sul portale per le vendite giudiziarie 'Astalegale.net'. E chissà che quel giorno l'ex tempio della musica folk romagnola, il cui futuro è al centro del dibattito da mesi, possa iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La base partirà da 4 milioni e 700mila euro, secondo la stima del valore calcolata dal tribunale qualche mese fa.

