L’ultimo valzer della Ca’ del Liscio all' asta il tempio di Casadei Sangiorgi | Potrebbe diventare un museo interattivo
All’asta il celebre tempio di Casadei, la Ca’ del Liscio, fondato nel 1976 da Raoul Casadei per celebrare la musica romagnola. Sangiorgi ipotizza che il sito possa trasformarsi in un museo interattivo, preservando la memoria di un patrimonio culturale unico. La vicenda solleva questioni sulla conservazione delle tradizioni musicali e sul futuro di un simbolo della regione.
La Ca’ del Liscio, il 'tempio' che Raoul Casadei fondò nel 1976 per far battere il cuore della Romagna al ritmo di valzer e polca, si trova oggi davanti a un bivio drammatico. Con il tramonto definitivo delle trattative per l'affitto e la fissazione di un'asta giudiziaria da 4,7 milioni di euro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
La Ca’ del Liscio ora va all’asta: affondate le trattative per affittarlaLa Ca’ del Liscio di Ravenna, dopo mesi di trattative, si trova ora all’asta, segnando la conclusione di un lungo percorso di negoziazioni per l’affitto.
Ca’ del Liscio all’asta, l’idea per salvare la storica balera: “Valutiamo un azionariato popolare”Ca’ del Liscio, storica balera di Ravenna, è stata messa all’asta.
