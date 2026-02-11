Byd Lanna Atto 3 Evo modello pensato sia per cliente business che privato

La casa automobilistica cinese BYD ha lanciato il nuovo modello Atto 3 Evo. Si tratta di un’auto elettrica pensata per chi vuole usarla in famiglia o in azienda. Il veicolo combina praticità e tecnologia, puntando a conquistare due mercati diversi con un solo modello. La presentazione arriva mentre la domanda di veicoli elettrici cresce rapidamente in Italia.

Il costruttore automobilistico cinese BYD ha presentato il modello Atto 3 Evo, un veicolo elettrico concepito per soddisfare le esigenze sia del mercato privato che di quello business. L’annuncio, giunto il 10 febbraio 2026, segna un ulteriore passo avanti nell’espansione di BYD nel mercato europeo, con un particolare sull’offerta di soluzioni di mobilità sostenibile adatte a diverse tipologie di utenti. La presentazione è avvenuta in un contesto di crescente attenzione verso le auto elettriche e la riduzione delle emissioni inquinanti. L’Atto 3 Evo si posiziona come un SUV sportivo elettrico, un concetto che mira a ridefinire gli standard del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

La casa automobilistica cinese BYD ha svelato la nuova ATTO 3 EVO, un SUV sportivo che punta a conquistare il mercato con un'offerta più completa.

BYD presenta l'ATTO 3 EVO, il suo SUV elettrico aggiornato.

