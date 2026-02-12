Butta per errore 20 lingotti d' oro | i carabinieri li recuperano in discarica

Un uomo di 57 anni nel Salento ha accidentalmente buttato nella spazzatura una scatola con 20 lingotti d’oro, per un valore di circa 120 mila euro. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a recuperare i lingotti in una discarica, evitando che finissero tra i rifiuti. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, ma ha lasciato tutti sorpresi per la distrazione dell’uomo.

Un gesto distratto, pochi secondi, e un patrimonio finito nei rifiuti. È quanto accaduto a un uomo di 57 anni nel Salento, che ha gettato per errore nella spazzatura una scatola contenente 20 lingotti d’oro, per un valore complessivo vicino ai 120 mila euro. L’episodio si è verificato a Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo (in Salento). L’uomo aveva appena buttato un sacchetto in uno dei cestini lungo via Bonomi, ignaro che al suo interno ci fosse anche una scatola di latta con i lingotti, accumulati nel tempo e acquistati con regolare documentazione. La scoperta è arrivata solo il giorno dopo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

