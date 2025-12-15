Spara a Giorgia firmato BR | la scritta sulla sede della Lega a Busto Arsizio

A Busto Arsizio, nel Varesotto, sono apparse scritte minacciose sulla sede della Lega, con la frase «Spara a Giorgia» accompagnata da una stella a cinque punte e la sigla BR, simbolo delle Brigate Rosse. L'episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione per la gravità delle minacce rivolte a una figura politica.

«Spara a Giorgia». È quanto si legge sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. La scritta in vernice rossa è seguita da una stella a cinque punte e la firma BR, simbolo e sigla delle Brigate Rosse. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos di Varese, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della scritta, analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana. Un’azione «inaccettabile e pericolosa» per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, «da condannare con forza, per evitare che una becera scritta si trasformi in qualcosa di molto più grave». Open.online Scritta 'Spara a Giorgia' firmata Br sulla sede della Lega a Busto Arsizio, indaga la Digos - La scritta in rosso 'Spara a Giorgia', seguita dalla stella a cinque punte e la firma 'BR', è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. msn.com

"Spara a Giorgia" e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Spara a Giorgia' e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana ... tg24.sky.it

A Marina di Pietrasanta, in Toscana, è comparsa una scritta che evoca la violenza degli anni più bui della nostra storia, minacciando addirittura di “sparare” al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un gesto vigliacco, che richiama alla mente i metodi dell’es - facebook.com facebook

Scritta minacciosa a Marina di Pietrasanta (LU) con la premier Meloni: "Spara a Giorgia, firmato Brigate Rosse". Donzelli, FdI, assicura: "Non si farà intimidire". Solidarietà dalla maggioranza. Le opposizioni insorgono contro il governo accusato di subalternit x.com