Buruk tecnico Galatasaray | Juventus? Ecco cosa si aspettano i nostri tifosi da noi

Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus. Ha detto che i tifosi del suo team si aspettano un risultato positivo e che la squadra farà di tutto per soddisfare le loro aspettative. Non ha nascosto che la sfida sarà difficile, ma si è detto fiducioso nella prestazione dei suoi giocatori. La partita si avvicina, e il tecnico turco si prepara a mettere in campo tutto ciò che ha.

Le parole dell'allenatore della squadra turca. L'attesa per il doppio confronto di Champions League tra Juventus e Galatasaray sta raggiungendo il suo apice, ma il tecnico turco Okan Buruk predica prudenza. L'incrocio, valevole per l'accesso agli ottavi di finale attraverso i playoff, promette scintille, tuttavia l'allenatore giallorosso preferisce non correre troppo con il pensiero. Interrogato sulla sfida contro i bianconeri di Luciano Spalletti, Buruk ha mantenuto il focus sugli impegni immediati in campionato: « Prima dovremo concentrarci sulla sfida con l'Eyupspor, solo dopo inizieremo a pensare alla doppia sfida con la Juventus.

