Buruk tecnico del Galatasaray | Non abbiamo avuto contatti per Frattesi Abbiamo altre priorità

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha dichiarato che il club non ha avuto contatti né priorità riguardo a Davide Frattesi. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa turca contro il Trabzonspor, il tecnico ha chiarito la posizione del club sul mercato, sottolineando che ci sono altre strategie in corso e che al momento non si stanno valutando acquisti legati a questo giocatore.

Okan Buruk (tecnico del Galatasaray) fa chiarezza sul mercato del club. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa turca contro il Trabzonspor, il tecnico ha smentito contatti per Davide Frattesi. Le parole di Buruk. Ecco le parole di Buruk in conferenza, come riportata da A Spor: «Più riesci a tenere nascosto un trasferimento, meglio è, ma purtroppo nel nostro Paese è difficile. Escono notizie sui giocatori che seguiamo, ma anche su giocatori che in realtà non ci interessano affatto. Frattesi è un calciatore importante, di grande valore. Non abbiamo avuto alcun contatto. È un giocatore che mi piace molto, ma non abbiamo fatto alcun tentativo.

Galatasaray, Okan: "Giocatore importante ma mai contatti con Frattesi. Anzi, vi dico"

DALLA TURCHIA - Galatasaray, via libera di Buruk per un eventuale arrivo di Lang

#Buruk (tecnico del #Galatasaray): «Non abbiamo avuto contatti per #Frattesi. Abbiamo altre priorità» In conferenza stampa: «Circolano molti nomi: il 20-30% è vero, ma il resto riguarda giocatori con cui non abbiamo mai parlato».

