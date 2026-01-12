Fiuggi 6° torneo solidale di burraco

Il Giornale Fiuggi e l’Associazione Fiuggi 1905, con il supporto di Banca Centro Lazio, organizzano la sesta edizione del Torneo Solidale di Burraco a Fiuggi. L’evento invita cittadini e appassionati a partecipare, promuovendo un momento di incontro e solidarietà. Un’occasione per condividere la passione per il gioco e sostenere iniziative benefiche nel territorio.

Il Giornale Fiuggi e l'Associazione Fiuggi 1905, in collaborazione con Banca Centro Lazio, invitano la cittadinanza e tutti gli appassionati a partecipare alla sesta edizione del Torneo Solidale di Burraco. Un appuntamento che unisce il piacere del gioco a un importante fine benefico: il ricavato.

