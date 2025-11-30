Terni pedalata in nome del giovane Leonardo Calcina | Bullismo responsabilità collettiva
Una tappa carica di emozione e significato con sosta temporanea in piazza Tacito, in nome di Leonardo Calcina. A promuovere l’iniziativa Paolo Baldini, che sta attraversando l’Italia con l’obiettivo di consegnare una proposta di legge popolare contro il bullismo. Stamattina, domenica 30 novembre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Stop bullismo: passa per Terni la ‘pedalata per Leo’ - Una tappa carica di emozione e significato, quella di domenica mattina 30 novembre a Terni, per la pedalata di sensibilizzazione dedicata a Leonardo Calcina, il 15enne di Montignano morto il 13 ottobr ... umbria24.it scrive