Addio a Bud Cort indimenticata star di Harold e Maude

Si è spento a 77 anni Bud Cort, l’attore che ha reso indimenticabile il personaggio di Harold nel film cult degli anni ’70, Harold e Maude. L’attore americano è morto ieri in Connecticut dopo una lunga malattia. La sua figura resterà legata al film diretto da Hal Ashby, che ancora oggi viene ricordato come uno dei capolavori di quel periodo.

Si è spento a 77 anni uno dei protagonisti indiscussi della stagione anni '70 del cinema americano che resterà per sempre legato al cult che lo vedeva sullo schermo insieme a Ruth Gordon Bud Cort, che interpretò il ruolo del giovane protagonista nel classico del 1971 diretto da Hal Ashby, Harold e Maude, è morto ieri in Connecticut dopo una lunga malattia. Aveva 77 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal suo amico di lunga data Dorian Hannaway. Il successo duraturo di Harold e Maude Nel film, diventato nel tempo un amato e duraturo cult nonostante un avvio difficile al botteghino, Cort interpretava un ventenne ossessionato da pensieri suicidi la cui vita cambia quando incontra Maude, una sopravvissuta all'Olocausto di 79 anni interpretata da Ruth Gordon.

