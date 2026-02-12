Bruxelles blitz nella sede della Commissione Ue | indagine da 900 mln di euro su presunte irregolarità immobiliari

La Procura europea ha avviato un’indagine su una vendita di 23 edifici a Bruxelles, stimata in circa 900 milioni di euro. Gli accertamenti riguardano presunte irregolarità nelle transazioni immobiliari della Commissione Europea, che ha portato a un blitz nella sede dell’ente. Le autorità stanno verificando i documenti e cercando di capire se ci siano stati errori o illeciti nelle operazioni. La notizia ha già fatto scattare dubbi tra gli eurodeputati e gli esperti di settore.

La Procura europea indaga sulla vendita di 23 edifici nel 2024. Accertamenti in corso a Bruxelles La polizia belga ha effettuato un blitz nei locali della Commissione europea a Bruxelles nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità legate alla vendita di beni immobili dell'Unione. L'operazione, condotta su mandato della Procura europea (Eppo), riguarda una transazione del valore complessivo di circa 900 milioni di euro, avvenuta nel 2024, quando il commissario europeo al Bilancio era Johannes Hahn. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, gli investigatori stanno procedendo alla raccolta di prove per verificare la correttezza dell'iter seguito nella cessione degli immobili.

