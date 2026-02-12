Blitz della polizia nella sede della Commissione Ue | Presunte irregolarità su vendite immobili

La polizia ha fatto un blitz alla sede della Commissione Europea, cercando documenti sulle vendite immobiliari. Si parla di possibili irregolarità e di una contestazione che potrebbe arrivare a circa 900 milioni di euro. L’indagine è in corso e riguarda le transazioni fatte nel 2024. La situazione resta ancora da chiarire, ma la vicenda sta facendo molto discutere.

Un'indagine su possibili irregolarità nella vendita di beni immobili. Una contestazione da circa 900 milioni di euro e risalente nel 2024. Che ha portato la polizia belga a fare irruzione nei locali della Commissione europea a Bruxelles, nell'ambito dell'indagine che risale al periodo in cui l'austriaco Johannes Hahn era commissario al Bilancio. La procura europea (Eppo), che conduce le indagini, riferisce che sta "raccogliendo prove". Secondo quanto emerge da fonti della procura europea, si sta indagando sull'accordo del 29 aprile 2024 tra la Commissione Ue e il fondo sovrano Federal Holding and Investment Company per la vendita di 23 edifici appartenenti all'esecutivo comunitario.

