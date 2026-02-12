Bruxelles indagine Eppo su vendita immobili Ue | blitz nella Commissione al centro la Sfpim e 900 milioni di euro

La Procura Europea ha condotto un blitz oggi alla sede della Commissione a Bruxelles. L’azione riguarda un’indagine su una vendita immobiliare da 900 milioni di euro. La polizia ha fatto irruzione nei locali, creando scompiglio tra i dipendenti. Ora si attende di capire quali sono le accuse e se ci sono responsabili coinvolti.

Blitz a Bruxelles: La Procura Europea Indaga su una Vendita Immobiliare da 900 Milioni. Un'insolita operazione di polizia ha scosso oggi la sede della Commissione Europea a Bruxelles. Le autorità belghe hanno effettuato un blitz legato a un'indagine sulla vendita, avvenuta nel 2024, di 23 immobili di proprietà dell'Unione allo Stato belga per un valore complessivo di 900 milioni di euro. L'inchiesta, condotta con il coinvolgimento della Procura Europea (Eppo), mira a verificare la correttezza delle procedure seguite nella cessione del patrimonio immobiliare. Un'Operazione Inattesa nel Cuore delle Istituzioni Europee.

