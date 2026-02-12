Brutto incidente sulla Teverina a Viterbo strada chiusa e un ferito gravissimo

Questa mattina sulla Teverina a Viterbo si è verificato un grave incidente. Tre auto si sono scontrate intorno alle 16, poco dopo le 2 chilometri, vicino all’azienda Ronchini. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma uno dei guidatori è rimasto gravemente ferito. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi e i lavori di messa in sicurezza. Restano da chiarire le cause dello scontro.

Una delle tre auto coinvolte si è ribaltata. Intervento di 118, polizia locale e vigili del fuoco all'altezza dell'azienda Ronchini Brutto incidente su strada Teverina a Viterbo. Intorno alle 16 del 12 febbraio tre auto si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, al chilometro 2, all'altezza dell'azienda Ronchini. Una macchina ha cappottato nell'impatto, che ha avuto conseguenze su alcuni occupanti dei mezzi: il bilancio è di almeno un ferito gravissimo. È intervenuto tempestivamente il personale sanitario per i soccorsi alle persone coinvolte. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Viterbo impegnati negli accertamenti e nei rilievi utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente, oltre che nella gestione della viabilità.

