Brutto incidente su strada Teverina a Viterbo

Questa pomeriggio sulla strada Teverina a Viterbo si è verificato un incidente grave. Tre auto si sono scontrate intorno alle 16, poco prima dell’azienda Ronchini, al chilometro 2. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’impatto è stato violento e ha causato qualche ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

. Intorno alle 16 del 12 febbraio tre veicoli si sono scontrati, per cause ancora in fase di accertamento, al chilometro 2, all'altezza dell'azienda Ronchini. L'impatto ha avuto conseguenze su alcuni occupanti dei mezzi. È intervenuto tempestivamente il personale sanitario per i soccorsi alle persone coinvolte. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Viterbo impegnati negli accertamenti e nei rilievi utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente, oltre che nella gestione della viabilità.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Strada Teverina Incidente sulla Teverina a Viterbo: scontro tra due auto, una finisce fuori strada | FOTO Incidente sulla strada Teverina a Viterbo nella serata di sabato 13 dicembre, coinvolgendo due auto che si sono scontrate tra il ristorante Acquarossa e il bivio per Ferento. Incidente sulla Teverina a Viterbo, camion fuori strada resta in bilico sul guard rail | FOTO Una mattinata intensa sulle strade della Tuscia, con incidenti che hanno coinvolto diversi veicoli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Strada Teverina Argomenti discussi: Incidente frontale a Ronciglione, due feriti gravi su strada Valle di Vico; Basilicata, brutto incidente su questa strada! Elisoccorso sul posto; Auto fuori strada tra Teggiano e Sala Consilina, ferito un anziano; Incidente sulla 131: un'auto si ribalta, due feriti in codice rosso. Incidente sulla SS 197 tra San Gavino Monreale e Sanluri, due auto fuori stradaBrutto incidente questa mattina sulla SS 197 nel tratto tra San Gavino Monreale e Sanluri. Due auto, per motivi ancora in fase di accertamento, sono finite fuori strada, ribaltandosi in un campo adiac ... sangavinomonreale.net Incidente sulla SP52 tra Teggiano e Sala Consilina: auto si ribalta, un ferito in ospedaleUn uomo di Teggiano è rimasto ferito in un incidente sulla SP52 tra Teggiano e Sala Consilina. L'auto si è ribaltata e sono intervenuti i Vigili del Fuoco ... infocilento.it Si segnala un brutto incidente , ’ . - facebook.com facebook Brutto incidente stradale per Kimi #Antonelli a San Marino: la conferma della Mercedes x.com

