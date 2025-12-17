Incidente sulla Teverina a Viterbo camion fuori strada resta in bilico sul guard rail | FOTO

Una mattinata intensa sulle strade della Tuscia, con incidenti che hanno coinvolto diversi veicoli. Sul tratto della Teverina a Viterbo, un camion si è fermato in bilico sul guard rail, creando disagi e preoccupazioni tra gli automobilisti. Un episodio che si aggiunge ad altri accaduti nella zona, evidenziando l’importanza di mantenere massima attenzione alla guida.

