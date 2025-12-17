Incidente sulla Teverina a Viterbo camion fuori strada resta in bilico sul guard rail | FOTO
Una mattinata intensa sulle strade della Tuscia, con incidenti che hanno coinvolto diversi veicoli. Sul tratto della Teverina a Viterbo, un camion si è fermato in bilico sul guard rail, creando disagi e preoccupazioni tra gli automobilisti. Un episodio che si aggiunge ad altri accaduti nella zona, evidenziando l’importanza di mantenere massima attenzione alla guida.
Mattinata di incidenti sulle strade della Tuscia: dal camion finito fuori strada sulla Teverina a Viterbo, all'auto ribaltata sull'Aurelia bis a Tarquinia. Fortunatamente, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.Incidente sulla Teverina a ViterboL'autoarticolato è finito fuori dalla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
