Brignone insuperabile | oro nel SuperG femminile vittoria tra le lacrime

Federica Brignone conquista l'oro nel SuperG femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sciatrice italiana ha dato il massimo, vincendo tra le lacrime una medaglia che aspettava da tempo. La gara si è svolta questa mattina e ha visto l’atleta trionfare con una performance impeccabile.

La campionessa azzurra ha trionfato sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiudendo davanti alla francese Romane Miradoli e all'austriaca Cornelia Huetter Impresa "super" dell'azzurra Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sciatrice italiana ha vinto, tra le lacrime, l'oro olimpico nel SuperG femminile, al termine della gara andata in scena nella mattina di oggi, giovedì 12 febbraio. Una vera e propria impresa arrivata a 315 giorni dal terribile incidente che l'ha tenuta ferma oltre otto mesi. Brignone ha chiuso davanti alla francese Romane Miradoli e all'austriaca Cornelia Huetter: per l'Italia è il quinto oro in queste Olimpiadi.

