Brazil’s Lula to visit India next week Indian foreign ministry says

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva arriverà in India tra pochi giorni, dal 18 al 22 febbraio, per una visita di stato. Lula sarà accolto con cerimonie ufficiali e incontri con i vertici indiani. La visita punta a rafforzare i rapporti tra i due paesi e a discutere di questioni bilaterali e regionali. La delegazione brasiliana si aspetta di approfondire collaborazioni in diversi settori, dall’economia alla sicurezza.

MUMBAI, Feb 12 (Reuters) - Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva will be in India for a state visit from February 18 to 22, India's foreign ministry said on Thursday. MUMBAI, 12 febbraio (Reuters) - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sarà in India per una visita di Stato dal 18 al 22 febbraio, ha dichiarato giovedì il ministero degli Esteri indiano. Lula ha visitato l'ultima volta l'India per il vertice del G20 nel settembre 2023.

