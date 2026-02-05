Brazil’s Lula likely to visit Washington in early March

Da internazionale.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lula potrebbe arrivare a Washington già nei primi giorni di marzo. Il presidente brasiliano ha annunciato che sta valutando un viaggio negli Stati Uniti per incontrare funzionari e discutere di vari temi. La visita, ancora da confermare ufficialmente, potrebbe rafforzare i rapporti tra i due paesi in un momento di tensioni internazionali.

SAO PAULO, Feb 5 (Reuters) - Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said on Thursday he is likely to travel to Washington in the first week of March for a meeting with his U.S. counterpart Donald Trump. Speaking in an interview with news outlet UOL, Lula said Brazil would be interested in being part of Trump’s Board of Peace, provided discussions were limited to Gaza. SAO PAULO, 5 febbraio (Reuters) - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha detto giovedì che probabilmente si recherà a Washington nella prima settimana di marzo per un incontro con il suo omologo statunitense Donald Trump. 🔗 Leggi su Internazionale.it

brazil8217s lula likely to visit washington in early march

© Internazionale.it - Brazil’s Lula likely to visit Washington in early March

Approfondimenti su Brazil Washington

Brazil’s Lula holds call with Trump, agrees to visit Washington

In un contesto di dialogo internazionale, il presidente brasiliano Lula ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump.

Canada’s Carney to visit Australia in March

A marzo, il primo ministro canadese Mark Carney effettuerà una visita ufficiale in Australia, come annunciato dal premier Anthony Albanese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Brazil’s Supreme Court orders house arrest for former president Jair Bolsonaro

Video Brazil’s Supreme Court orders house arrest for former president Jair Bolsonaro

Ultime notizie su Brazil Washington

Lula or Bolsonaro: Brazil’s Economy at a CrossroadsThe President who will govern Brazil from January the1st, 2023 will have to face an economic situation characterized by a slightly improving internal situation, but by an unfavourable international ... ispionline.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.