Brazil’s Lula likely to visit Washington in early March

Lula potrebbe arrivare a Washington già nei primi giorni di marzo. Il presidente brasiliano ha annunciato che sta valutando un viaggio negli Stati Uniti per incontrare funzionari e discutere di vari temi. La visita, ancora da confermare ufficialmente, potrebbe rafforzare i rapporti tra i due paesi in un momento di tensioni internazionali.

SAO PAULO, Feb 5 (Reuters) - Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said on Thursday he is likely to travel to Washington in the first week of March for a meeting with his U.S. counterpart Donald Trump. Speaking in an interview with news outlet UOL, Lula said Brazil would be interested in being part of Trump's Board of Peace, provided discussions were limited to Gaza. SAO PAULO, 5 febbraio (Reuters) - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha detto giovedì che probabilmente si recherà a Washington nella prima settimana di marzo per un incontro con il suo omologo statunitense Donald Trump.

