Brazil’s Lula holds call with Trump agrees to visit Washington

In un contesto di dialogo internazionale, il presidente brasiliano Lula ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump. Durante la chiamata, si sono discussi temi di interesse reciproco e si è convenuto di organizzare una visita a Washington. Questo incontro rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni tra i due paesi, evidenziando l’impegno verso una cooperazione più stretta in ambito diplomatico ed economico.

BRASILIA, Jan 26 (Reuters) - Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva held a phone call with his U.S. counterpart Donald Trump on Monday and agreed to visit Washington soon, the Brazilian government said in a statement. The two leaders discussed several issues during the 50-minute call, including the situation in Venezuela, Trump's proposed Board of Peace and the fight against organized crime. Regarding Venezuela, the Brazilian president stressed the importance of "preserving peace and stability in the region," the statement said. Lula has criticized the U.S. capture of Venezuelan President Nicolas Maduro, who was deposed earlier this month and taken to New York to face drug-trafficking charges.

