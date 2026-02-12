Branco di lupi avvistato alla Pineta di Fregene

Un branco di lupi è stato avvistato questa mattina nella Pineta di Fregene. Le autorità hanno deciso di chiudere la zona al pubblico, iniziando oggi e fino a quando l’emergenza non sarà sotto controllo. La presenza degli animali selvatici ha allertato residenti e visitatori, e ora si cerca di capire come gestire la situazione per garantire la sicurezza di tutti.

Fiumicino, 12 febbraio 2026 – A partire da oggi, 12 febbraio 2026, e fino al termine dell'emergenza, il Comune ha disposto con apposita Ordinanza Sindacale la chiusura al pubblico della Pineta Monumentale di Fregene. Il provvedimento si è reso necessario dopo l' avvistamento, all'interno dell'area, di un branco composto da sei esemplari di lupo. Considerata l'elevata frequentazione della pineta da parte dei cittadini, anche in presenza di animali domestici, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità. La chiusura riguarda l'accesso alla pineta e resterà in vigore fino a quando non verrà dichiarato concluso lo stato di emergenza.

