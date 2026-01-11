Juventus Next Gen Brambilla dopo la vittoria contro il Livorno | Successo su un campo molto difficile Siamo stati bravi su una cosa

Dopo la vittoria contro il Livorno, Brambilla ha commentato l’andamento della Juventus Next Gen. L’allenatore ha sottolineato la solidità della squadra in un campo difficile, evidenziando le qualità dimostrate nel match. La prestazione testimonia la crescita del gruppo in un momento importante della stagione. Analizzare questi aspetti permette di comprendere meglio le potenzialità e le sfide dei bianconeri nel percorso di sviluppo.

Juventus Next Gen, Brambilla nel post partita ha analizzato la vittoria sul campo del Livorno e il periodo dei bianconeri. Le sue parole. Vittoria importantissima per la Juventus Next Gen in casa del Livorno. Nel post partita Brambilla ha analizzato nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi soffermandosi anche sul periodo che sta attraversando la squadra bianconera. VITTORIA – « Un successo su un campo difficile. Loro sono partiti meglio, ma il gol del pareggio ci ha permesso di prendere fiducia. Siamo stati bravi a reagire e maturi a trovare la rete nel finale concedendo poco ai nostri avversari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Livorno: «Successo su un campo molto difficile. Siamo stati bravi su una cosa» Leggi anche: Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia del Livorno: «Un buon inizio di 2026. Giocare in casa loro è difficile per questo motivo» Leggi anche: Juventus Next Gen, una bellissima notizia per Brambilla verso il Livorno: si rivede questo giocatore in allenamento – GALLERY Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Serie C | Juventus Next Gen-Carpi | Il commento di Brambilla; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Carpi; Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Livorno-Juventus Next Gen. Juventus Next Gen corsara a Livorno, Brambilla soddisfatto: "Vittoria di maturità su un campo difficile" - La Juventus Next Gen centra la seconda vittoria consecutiva superando in trasferta il Livorno per 2- tuttomercatoweb.com

Livorno-Juventus Next Gen 1-2, Venturato (“Dovevamo vincere, non siamo stati concreti”) e Brambilla ("Ottima gara, abbiamo margini di crescita") - 1 dal Livorno contro la Juventus Next Gen allo stadio "Picchi" nella ventunesima giornata del girone B del campionato di Serie C hanno parlato in sala stampa i due allenat ... picenotime.it

