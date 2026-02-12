Braccianti in condizioni sempre più critiche nella Piana Emergency riorganizza le attività

La situazione dei braccianti nella Piana di Gioia Tauro si fa sempre più difficile. Emergency ha deciso di riorganizzare le sue attività sul territorio per rispondere meglio alle emergenze e alle vulnerabilità crescenti tra i lavoratori. La scelta nasce dalla constatazione che le condizioni sono peggiorate, e ora serve un intervento più mirato e diretto.

L' Ong chiude l'ambulatorio di Polistena, potenziati gli interventi mobili: nel 2025 erogate 858 prestazioni a 235 braccianti Emergency riorganizza la propria presenza in Calabria per intercettare in modo più efficace le nuove vulnerabilità che attraversano la Piana di Gioia Tauro. La rimodulazione dell'intervento ha comportato la chiusura dell'ambulatorio fisso di Polistena, attivo dal 2013 presso il centro polifunzionale "Padre Pino Puglisi" di via Catena. Una scelta che, sottolinea l'Ong, non rappresenta un arretramento ma un adattamento alle mutate condizioni del territorio, segnate da una crescente frammentazione degli insediamenti e dall'assenza di risposte abitative strutturali.

