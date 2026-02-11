Questa notte a Milano, in via Palizzi, un incidente stradale ha coinvolto un giovane di 18 anni. L’auto si è scontrata violentemente poco dopo la mezzanotte. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto poco dopo la mezzanotte in via Palizzi. Un grave incidente stradale si è verificato a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Il fatto è avvenuto in via Palizzi, nella periferia nord-ovest della città, pochi minuti dopo la mezzanotte. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 18 anni, ora ricoverato in condizioni serie al pronto soccorso del Policlinico. Scontro frontale tra moto e auto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada in sella alla sua moto, diretto verso via Eritrea, quando si è verificato un violento scontro frontale con un’auto proveniente dalla corsia opposta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Grave incidente nella notte a Milano: 18enne in condizioni critiche

Approfondimenti su Milano Incidente

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Milano, incidente gravissimo: 21enne in fin di vita, 3 i feriti

Ultime notizie su Milano Incidente

Argomenti discussi: Monza, incidente nella notte in viale Stucchi: cinque coinvolti, un ferito; Bari, due incidenti nella notte: morte due giovani, grave un bambino; Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedale; Tragico incidente stradale a Saronno: due giovani morti nella notte in viale Europa.

Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. È successo in via Palizzi, estrema periferia nord-ovest, pochi minuti dopo la mezzanotte. Un ragazzo di 18 anni è ... milanotoday.it

Incidente nella notte, Andrea muore a 17 anniUn’altra tragedia della strada scuote il Casertano. Nella notte, poco dopo le 3.30, un grave incidente avvenuto nella periferia di Alife è costato la vita ad Andrea Grillo, 17 anni, di Piedimonte ... ilfattovesuviano.it

Grave incidente a Cernusco sul Naviglio: scontro frontale auto-moto, 20enne in ospedale - facebook.com facebook

Grave incidente in montagna, 3 sciatori coinvolti nel primo pomeriggio da una valanga sull'alpe Meriggio, in Valtellina: i #vigilidelfuoco #SAF, giunti a bordo del Drago 150, hanno operato per estrarre da sotto la neve uno di loro, purtroppo deceduto. Il bilancio x.com