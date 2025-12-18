Bando Inps 2025 per 13.228 borse di studio di 2 mila euro | chi può fare domanda e come

Il bando Inps 2025 apre le porte a migliaia di studenti con 13.228 borse di studio da 2.000 euro ciascuna. Pubblicato il 17 dicembre, il concorso offre un’importante opportunità di sostegno economico per chi desidera proseguire gli studi. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su chi può partecipare e come presentare domanda.

Nella giornata del 17 dicembre 2025, l'Inps ha pubblicato il bando di concorso per assegnare 13.228 borse di studio del valore di 2 mila euro ciascuna. Si tratta di un contributo economico a sostegno dei corsi di laurea universitari e di specializzazione post lauream universitari relativi all'anno accademico 2023-2024. La domanda si può trasmettere a partire dalle ore 12.00 del 29 gennaio 2026 e fino allo stesso orario del 2 marzo 2026. Ecco, quindi, chi può richiedere le borse di studio dell'Inps e come utilizzare il portale per trasmettere la domanda. Bando Inps 2025 borse studio, chi può partecipare?.

